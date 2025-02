Ilfattoquotidiano.it - Tentato ricatto alla famiglia di Schumacher, condannati in Germania i 3 imputati: la decisione del tribunale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre uomini sono stati dichiarati colpevoli di un caso dicontro ladel campione di Formula 1, Michael, gravemente ferito in un incidente sugli sci nel 2013. Gli autori hanno chiesto 15 milioni di europer evitare di pubblicare centinaia di foto e video privati riguardanti ladel pilota, nonché copie digitalizzate della cartella clinica del tedesco.L’agenzia di stampa Dpa riferisce che undistrettuale di Wuppertal ha condannato l’imputato principale, il 53enne Yilmaz Tozturkan, a tre anni di prigione. “Pensavo di poter guadagnare un po’ di soldi con la storia. La somma doveva essere divisa per tre. Doveva essere tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ho scaricato i file e li ho copiati su quattro chiavette Usb. Ho chiesto a mio figlio di creare un indirizzo e-mail non rintracciabile“, aveva ammesso l’uomo lo scorso dicembre.