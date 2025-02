Abruzzo24ore.tv - Tentato furto al Postamat: ladro scoperto e arrestato in piena notte

L'Aquila - Un 45enne, dopo averdi scassinare un, è statograzie all'allarme che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Un tentativo diche si è concluso con un arresto in. Un uomo di 45 anni, identificato come P.D.T., originario de L'Aquila, è statodopo aver cercato di forzare unnella zona di via Cardinale Mazzarino. Il, con il volto coperto da un passamontagna, stava tentando di accedere ai contanti contenuti nella macchina automatica, utilizzando degli arnesi da scasso. Tuttavia, la sua azione non è passata inosservata. Infatti, l'allarme è stato prontamente lanciato dalla centrale di sorveglianza delle Poste di Roma, che ha segnalato un comportamento sospetto intorno all'1.30 della. Quando i poliziotti, guidati dal commissario capo Francesco D’Antonio, sono arrivati sul posto, hanno trovato ilintento a scappare.