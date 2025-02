Quotidiano.net - Tensione tra Australia e Cina: caccia di Pechino spara razzi di segnalazione contro un aereo da pattugliamento di Canberra

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2025 -a mille traha accusato undi comportamento "non sicuro" durante una manovra sopra il Mar Cinese Meridionale. Laha risposto che un‘spia’no era entrato deliberatamente nello spazioattorno alle isole Xisha (isole Paracelllate militarmente dadopo una battaglia nel 1974 con il Vietmnam del sud). "Il governono ha espresso le proprie preoccupazioni al governo cinese a seguito di un'interazione non sicura e non professionale con undell'Esercito di Liberazione Popolare", ha dichiarato il ministero della Difesa. L'incidente risale a due giorni fa e ha visto l'inravvito tra unShenyang J-16 e undi sorveglianzano, un Boeing-P8 Poseidon.