Messinatoday.it - Tennistavolo A1, La Top Spin Messina batte la Bagnolese e si isola al quarto posto

Leggi su Messinatoday.it

Terza affermazione consecutiva per la TopWatchesTogether che al “PalaLaganà” di Montepiselli, in una location inedita, ha superato 4-1 l’Alfa Foodnella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di. Un successo di.