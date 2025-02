Tennis Rybakina delusa per la sospensione dell’ex coach Vukov

Leggi su Sportface.it

Elenae scontenta dopo la decisione della Wta di confermare laall’ex tecnico Stefano. Ilera stato allontanato provvisoriamente lo scorso gennaio per aver violato il codice di condotta del circuito femminile. Questo l’esito di un’indagine indipendente svolta dall’associazione stessa, che ha confermato la squalifica martedì. Ciò che non è stato chiarito, però, è la durata del periodo dima soprattutto il motivo che ha portato alla decisione. Non si sa, infatti, qual è di preciso la parte di regolamento violata dal croato, che non potrà seguire ai tornei la numero 7 del mondo. “Per proteggere la riservatezza e l’integrità dell’indagine e dei suoi risultati, non saranno forniti ulteriori dettagli”, è infatti il commento della Wta. Quello che si sa è che l’indagine si è concentrata su alcuni comportamenti dinei confronti dellata kazaka.