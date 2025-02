Tennis critiche al nuovo format di doppio misto degli US Open | anche Errani e Vavassori contrari

Leggi su Sportface.it

La decisioneUSdi modificare radicalmente ildel torneo diha suscitato forti reazioni da parte dei giocatori, inclusi i campioni in carica Sarae Andrea. In una dichiarazione congiunta, i dueti italiani, prima coppia azzurra vincitrice slam nel, hanno definito la riforma come una profonda ingiustizia che manca di rispetto verso i professionisti della disciplina.Il 10 febbraio, la USTA (United StatesAssociation) aveva annunciato che quest’anno il torneo disi terrà il 19-20 agosto, ovvero una settimana prima del tabellone principale del singolare, ma non è l’unica novità. Il cambiamento comprendeil numero di partecipanti, ridotto a 16 coppie, la metà rispetto a quelle che hanno preso parte all’edizione del 2024.