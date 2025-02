Movieplayer.it - Temptation Island Spagna sempre più esplicito: Montoya bacia Tadeo, che tradisce Sthefany con la tentatrice

Leggi su Movieplayer.it

Ilspagnolo continua a tenere alta l'asticella del trash, stavolta con le immagini esplicite in piscina. La versione spagnola dicontinua ad essere più esplicita che mai. Stavolta a dare spettacolo non è stato solo, ma anche, entrato nel programma insieme alla fidanzata. Ecco cosa è successo. Il tradimento di: la scena in piscina Su concessione degli autori, la coppia composta daaveva avuto un momento di confronto, in cui si erano presi a male parole a distanza. Poi però, sembravano essersi riappacificati e ognuno è rientrato al villaggio. Però non finisce qui. Nel web infatti, si può vedere un video diin piscina con la .