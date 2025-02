Isaechia.it - Temptation Island Spagna, è scandalo in piscina tra due protagonisti: ecco cos’è successo

Continuano ad arrivare dallale disavventure dei suoi intrepididi! Accantoniamo Lino Giuliano e Tony Renda e godiamoci il vero trash made in Spain!Dopo il tradimento di Anita con il suo tentatore, tutto a uso e consumo delle telecamere, e la corsa del suo fidanzato Montoya che ha ricordato a tutti noi quella di Ciro Petrone nel villaggio in Sardegna,ci sta regalando ulteriori infuocati, invidiabili scenari.Nelle scorse ore ha iniziato a girare sul web un video che vedrebbe Tadeo, un altro volto del docu-reality, inin dolce compagnia della tentatrice Mayeli. Dopo qualche bacio e un po’ di coccole, a un certo punto si nota la single andare sott’acqua e non per fare una prova di apnea.Le immagini sono state poi mostrare alla fidanzata di Tadeo, Sthefany che è – ovviamente – andata su tutte le furie.