Telefonate per la pace

È il giorno di Donald Trump e Vladimir Putin. Una lunga telefonata di un’ora mezza dopo tre anni di gelo tra Washington e Mosca. Nel conflitto russo-ucraino la Casa Bianca sceglie il partner più forte e soprattutto più utile a ripristinare l’idea di un mondo diviso in intangibili sfere di influenza. Basta guerra, tempi accelerati per la, e pazienza per l’Ucraina – sedotta e protetta da Joe Biden –, ora abbandonata al suo destino. Kiev prova a salvare il salvabile: Volodymyr Zelensky risponde subito alla chiamata di Trump (definita "molto positiva" dal tycoon). L’Unione europea? Non interrogata. Introdotta dalla liberazione del prigioniero statunitense Marc Fogel, insegnante della Pennsylvania condannato in Russia per possesso di droghe leggere (scambiato con il criminale russo Alexander Vinnik arrestato in Grecia ed estradato negli Usa per riciclaggio), la telefonata "lunga e produttiva" tra i due leader suscita entusiasmi condivisi.