Tecnologia, ecco la macchina fotografica che simula il cervello umano

Leggi su Ildenaro.it

Un team di scienziati dell’Università di Washington e della Princeton University ha annunciato di aver sviluppato una nuovaintegrata progettata per la visione artificiale, capace di elaborarle immediatamente dopo la loro cattura. Questa innovazione si basa su tecnologie avanzate che combinano l’ottica con l’informatica e rappresenta un notevole passo avanti nel campo della visione artificiale. La nuova telecamera ha come obiettivo principale quello di “capire cosa vede”, un processo cheil modo in cui ilelabora le immagini. Gli scienziati hanno ottenuto risultati impressionanti con il prototipo, permettendo alladi operare alla velocità della luce e riducendo significativamente il consumo energetico. Questo lo rende particolarmente efficace nel riconoscimento degli oggetti in modo rapido e preciso.