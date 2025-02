Teatro | Io sono Medea | alla Sala Molière di Pozzuoli la verità oltre il mito

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 15, alle ore 21.00, e domenica 16 febbraio, alle ore 19.00, aldi(ArtGarage – Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, sarà la volta di “Io” con Laura Pagliara e Maria Giusy Bucciante, per la regia di Laura Pagliara. La donna che avremo davanti si discolpa e racconta la sua versione dei fatti. I miti, le leggende e le favole nascono con degli scopi. E così anche la storia di, come lei ci rivelerà, è nata per esigenze più grandi.ci appare inizialmente attraverso le parole di Euripide, che la dipinge come la strega sanguinaria che tutti conosciamo, decisa a vendicare l’onore tradito. Una volta “accontentato” il pubblico che vuole vedere l’assassina, una volta toltasi la maschera, essa stessa ci prenderà per mano, accompagnandoci nella grotta (luogo fisico quanto metafisico) nella quale si nasconde da secoli dagli occhi indiscreti, nella quale può togliersi la maschera che ille ha calcificato sulla pelle del volto, dove può morirefavola e rinasceresua vita interiore reale, come il passaggio che dvitamorte separa il mollusco dsua corazza, la conchiglia.