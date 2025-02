Ilrestodelcarlino.it - Teatro fuori dall’Unesco, ma è scelto per lo ’spot’

A Cagli la vivono come una presa per i fondelli, senza mezze parole. Lo stessoche la Regione Marche ha escluso dalla lista Unesco, fa da sfondo al manifesto di Marche Tourism, la Pagina ufficiale dedicata all’informazione sul turismo della Regione Marche. ’Gimbo’ Tamberi in primo piano, che dice: "Fai un salto nelle Marche". Ma se ilcagliese è così un fiore all’occhiello, perchè escluderlo dalla lista Unesco? Quali sono i criteri dell’esclusione? si chiedono i cagliesi. I criteri sarebbero stati svelati dall’asssessore regionale alla Cultura Biondi. Li sintetizza la consigliera Pd Micaela Vitri, che ha presentato un’interrogazione nell’ultimo consiglio regionale e commenta con delusione: "Mi aspettavo un’apertura da parte della giunta Acquaroli, che si prendesse atto delle 15mila firme raccolte per la clamorosa esclusione e si rivalutasse un aggiornamento della rosa dei teatri candidati a patrimonio Unesco.