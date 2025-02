Ilrestodelcarlino.it - Tari, recuperato mezzo milione. E 3mila notifiche di accertamento

Prosegue la lotta all’evasione da parte del Servizio Tributi del Comune di Cervia. Il 2024 ha visto un importante consolidamento dell’azione degli uffici comunali per il recupero di somme attraverso un’attività di controllo e incrocio delle varie banche dati (catastali, residenze, consumi di utenze, atti di locazione). Degli oltre 3 milioni di euro recuperati lo scorso anno 580.000 euro sono arrivati dall’evasione della tassa rifiuti (). "Nell’anno 2024 passato lediper omesso/parziale versamentosono state in totale 2.950 su un totale di 32.782 utenze in tutto il territorio comunale, e gli avvisi diannullati in autotutela sono stati 43, che non necessariamente si riferivano all’anno in corso ma potevano anche essere relativi ad accertamenti eseguiti negli anni precedenti" spiega l’assessora con delega al Bilancio, Federica Bosi.