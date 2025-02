.com - Taormina Film Festival 2025: Tiziana Rocca è la nuova direttrice artistica

è ladella 71° edizione in programma dal 10 al 14 giugno: “Dopo otto anni di assenza, mi sento fortemente motivata e stimolata a dare il mio contributo”, ha dichiaratotorna, dopo otto anni, alla direzione del, la cui 71° edizione si svolgerà dal 10 al 14 giugno. Il, dal 1955, è un punto di riferimento per l’intero settore cinematografico nazionale ed internazionale e l’omonima località siciliana che lo ospita è diventata negli anni sempre di più emblema di cultura, bellezza nonché attrazione turistica mondiale.“Una professionalità, quella di, che rafforza con specifica competenza ed esperienza nel settore cinematografico, la squadra che sto formando per la FondazioneArte Sicilia, in sinergia con le linee guida dell’Assessorato Regionale del turismo sport spettacolo, sapientemente guidato dall’on Elvira Amata, coesa con l’obiettivo di amalgamare un mix di ingredienti come cultura, promozione turistica die della Sicilia, glamour, in un territorio sempre più punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale”.