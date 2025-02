Lanazione.it - Tanti tifosi in coda per i mini abbonamenti

Sono già circa 700 iaquilotti che hanno in tasca i biglietti per assistere al match di sabato prossimo a Modena. Come da previsione, saranno oltre mille i supporter al seguito delle Aquile, a conferma di un entusiasmo palpabile, evidenziato anche ieri pomeriggio quandospezzini si sono ritrovati alla biglietteria del ‘Picco’ per sottoscrivere ilanciati dalla società (dalle 16 alle 17 ne sono stati venduti ben 500). Gli aquilotti vogliono cavalcare l’onda della passione, ricercando una vittoria che, in terra modenese, manca da ben 30 anni (12 marzo 1995, Serie C1), ovvero da quando Beppe Vecchio fu protagonista del gol del pareggio al 92’, per poi propiziare la rete del clamoroso successo, un minuto dopo, con l’autorete di Mezzetti. D’Angelo dovrà rinunciare a Sarr e Soleri, da valutare Elia, recuperato Nagy.