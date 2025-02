Iodonna.it - Tanti auguri all'ex Take That, che nel biopic si trasforma in una scimmia

Sia ben chiaro, Robbie Williams non è il cattivo dei, è solo un battitore libero come suo padre, attore di teatro e comico. Nascere Acquario ascendente Leone non rende facile la vita. Significa oscillare tra egocentrismo e versatilità. Precipitare e tornare in vetta della hit parade europea con quegli occhi immersi tra i chiaroscuri. Esce “Better Man”, così Robbie Williams si èto inX Leggi anche › Robbie Williams is back, alla première di Better Man con il mullet sale/pepe Nel suo Tema Natale spicca Venere in perfetta armonia con Marte in Toro, che lo ha portato a scegliere una moglie bella e affidabile come Ayda Field, solida Toro in grado di riparare la famiglia e i loro quattro figli dalle vertigini della notorietà.