Tamberi salto nel futuro | Anche per i tifosi

dall’inviatoIl, più che in alto, è in lungo. Sarà un’altra rincorsa, prima dello stacco all’alba di Los Angeles 2028, quando Gianmarcorivestirà d’azzurro e si prenderà sulle spalle la responsabilità di vincere. Un obbligo che il campione si è dato da sé, a Parigi, non riuscendo a bissare l’oro di Tokyo 2020 per quelle che a tutt’oggi “Gimbo“ chiama "cose che non si possono controllare, in un momento nel quale stavo benissimo, come dimostrano i risultati". La scelta che invece poteva fare era: fermarsi o andare avanti. Ha preso la seconda strada e in un evento organizzato a Sanremo da Bmw (che ha deciso di farne un testimonial per una campagna pubblicitaria) ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto. "Sono stati mesi diffiicli, non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco e sacrificare così tanto per un obiettivo così grande come le prossime Olimpiadi – dice –.