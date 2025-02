.com - Tamberi, obiettivo Los Angeles 2028: “Voglio riscattare Parigi, un onore essere a Sanremo”

Leggi su .com

(Adnkronos) –Los. Gianmarcoha spento le voci sul suo possibile ritiro dalle gare direttamente al Festival di, una decisione confermata anche in conferenza stampa: “Poter comunicare la mia decisione di continuare a gareggiare al Festival diè stato un grandee dico grazie a Lorenzo Jovanotti che mi ha chiesto di salire sul palco con lui. Spero di aver mandato un messaggio positivo”, ha detto l’atleta azzurro, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo2020. “In me ha prevalso la voglia di provarci, la voglia di riscatto”, ha aggiunto il 32enne, “non poteva finire con l’immagine delle ultime Olimpiadi. Devo ammettere che doponon ero così convinto di riprovarci, fino ai primi di gennaio ogni giorno cambiavo idea. Poi mi sono reso conto che non era solo una decisione personale, ma di famiglia.