Ilnapolista.it - Tamberi: «La botta di Parigi è stata troppo forte, a mia moglie ho detto: basta, ho chiuso!»

Leggi su Ilnapolista.it

Gianmarcodopo la conferma a Sanremo che continuare a lottare per una medaglia a Los Angeles 2028, racconta al Corriere delle Sera tutte le sue sensazioni e tutto ciò che ha vissuto prima di arrivare a queste decisione.Leggi anche:: «Non è così bello saltare un’asticella, se avessi giocato a basket sarei stato più felice» (VIDEO): «il momento più buio»Le parole di:«Proseguire dopo la batosta diuna decisione complicata. Ho attraversato mesi tremendi, non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco, tornare a sacrificarmi per lo sport. La. Mi sentivo smarrito, avevo perso la fiducia.Ogni giorno cambiavo idea: smetto, continuo, smetto, continuo. Poi, a gennaio, ho notato che quando le dicevo che avrei proseguito a miaChiara veniva una luce particolare negli occhi.