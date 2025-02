Ilrestodelcarlino.it - Tamberi alle Olimpiadi: "Tenterò un’impresa mai riuscita a nessuno. Non poteva finire così"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’annuncio che conta lo aveva già dato martedì, sul palco dell’Ariston. Gianmarcoandrà avanti fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, quando avrà 36 anni e proverà a centrare il traguardo mancato a Parigi: un secondo oro olimpico, mai messo al collo da un saltatore in alto nella storia dei Giochi. L’incertezza sul futuro è stata rotta con le poche parole spese in tarda serata, ne serviva qualche altra in più per dare un quadro più ampio e “Gimbo“ lo ha dato, sempre nella città dei fiori, in una conferenza stampa organizzata da Bmw (uno dei suoi partner) per lanciare uno spot pubblicitario e rafforzare il sodalizio in vista dei futuri Giochi. Accompagnato dalla moglie Chiara, presente in platea, l’azzurro ha allargato gli orizzonti della sua carriera e dato appuntamento alla rassegna a cinque cerchi.