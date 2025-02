Ilrestodelcarlino.it - Tamberi alle Olimpiadi di Los Angeles, la mamma: “Ma io speravo che smettesse”

Ancona, 13 febbraio 2025 – Con la trepidazione tipica di ogni madre, Sabrina Piastrellini ha seguito alla tv suo figlio Gimbo sul palco dell’Ariston. Della sua presenza a Sanremo l’aveva saputo pochi giorni prima, e ne è “felicissima, anche del suo percorso interiore”, anche se resta convinta che avrebbe preferito vederlo smettere, per evitargli altre sofferenze, come aveva confessato al Resto del Carlino mesi fa. Aveva detto “niente più tribolazioni”. Invece lui ha annunciato che andràprossimedi Los. Stavolta, però, a Sanremo Gianmarco non ha affatto sofferto, non le pare? “Assolutamente no. Per me è stato un turbine d’emozioni, vedere mio figlio lì. Una cosa bellissima, è stato bravo, e anche bello, perché oggettivamente lo è, uno show molto carino. Sono soddisfattissima, anche del percorso interiore che ha fatto, nonostante tutto.