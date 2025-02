Quotidiano.net - Tajani: "Sempre disposti al confronto, Simona Agnes figura di equilibrio per la Rai"

"Èauspicabile che si trovi un accordo. Noi siamoal, votammo Petruccioli presidente.poi è una persona di garanzia, di, stimata da tutti. È la figlia di Biagio, di colui che ha inventato il Tg3, non è una pericolosa reazionaria". Lo ha affermato il vicepremier e leader di FI Antonio, parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera, rispondendo a chi gli domandava se dopo l'intesa sui giudici costituzionale sia in vista anche quello sulla presidenza della Rai.