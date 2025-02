Lapresse.it - Taiwan, esplosione in centro commerciale a Taichung: 4 morti

Un’avvenuta in un grande magazzino diha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 8, attualmente ricoverate in ospedale .L’L’è avvenuta nell’area destinata alla ristorazione al dodicesimo piano del grande magazzino ‘Shin Kong Mitsukoshi’, nella città di. Secondo una prima ricostruzione, a causare la detonazione potrebbe essere stata una fuga di gas. Il sindaco di, Lu Shiow-yen, ha raccontato ai giornalisti presenti sul posto di aver avvertito una scossa dal suo ufficio lì vicino. Ha aggiunto che l’ufficio dei vigili del fuoco si concentrerà prima di tutto sulle operazioni di salvataggio, ma è in corso anche un’indagine e si sta verificando se ci sono altre fonti di pericolo. Il Presidente diLai Ching-te ha dichiarato di aver chiesto a tutte le agenzie governative competenti di indagare sulle cause dell’incidente.