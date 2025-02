Thesocialpost.it - Taiwan, esplosione improvvisa al centro commerciale: ci sono morti e feriti, una tragedia

Bilancio drammatico a seguito di un terribile incidente che si è verificato durante le prime ore del 13 febbraio: lmeno una persona è morta e altre 10rimaste ferite a seguito della forteavvenuta questa mattina in un grande magazzino di.Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi,– 11:33 AMA massive gas explosion occured , blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue.Current Status – 4 deaths confirmed– 6 critical injuries– 1 additional fatality (male) pic.twitter.com/I1IQ13Ja8l— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 13, 2025 In base alle prime valutazioni dei vigili del fuoco, l’incidente è avvenuto allo Shin Kong Mitsukoshi di Taichung, città nella parte centrale dell’isola, e sarebbe probabilmente collegato a una fuga di gas, ha riferito l’agenziaese Cna.