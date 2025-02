Internews24.com - Tah Inter, accantonata definitivamente la pista che porta al tedesco? I dettagli

Leggi su Internews24.com

di RedazioneTah, i nerazzurri hanno accantonato l’idea di far vestire la maglia nerazzurra al difensore? ITah è stato al lungo un oggetto del desiderio del calciomercato, specialmente dopo che il giocatore aveva apertamente dichiarato che non avrebbe rinnovato con il Bayer Leverkusen. Nel corso del tempo ci sono stati vari accostamenti del difensore a diversi club europei, l’ultima novità in merito al suo futuro la riSport.Secondo il giornale, il difensore centrale avrebbe messo in cima ai suoi desideri il Barcellona. I blaugrana sono pronti ad accogliere Tah nonostante i problemi economici e la battaglia legale dopo l’inserimento forzato di Dani Olmo nella lista per la Liga; elementi che a quanto pare non costituiscono un impedimento per la riuscita dell’operazione.