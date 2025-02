Ilgiorno.it - Taglio del nastro a Rho. Cardiologia può contare su 7 letti in semintensiva: "Un fiore all’occhiello"

Un anno di lavori e mezzo milione di spesa per adeguare reparto e macchinari agli standard moderni.del, ieri mattina, per il nuovo reparto dicardiologica dell’ospedale di Rho: sette posti letto, sei ordinari e uno destinato a pazienti affetti da patologie cardiovascolari gravi ma che necessitano di stare in isolamento. All’inaugurazione del reparto, che si trova al quarto piano all’interno dell’unità die unità coronarica, hanno partecipato il direttore generale Marco Bosio e la direzione strategica di Asst Rhodense, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, il sindaco rhodense Andrea Orlandi, il primario del reparto Giuseppe De Angelis, la coordinatrice infermieristica Maria Lista, il presidente della conferenza dei sindaci dell’Asst Rhodense, Luca Elia e il consigliere regionale Carlo Borghetti.