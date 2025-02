Quifinanza.it - Taglio bollette di gas ed energia, Giorgetti: “Provvedimento del Governo in arrivo”

Nelle prossime settimane verrà assunto dalunsulle dinamiche dei prezzi dell’. A confermarlo è il ministro dell’Economia Giancarlo, che nel corso del Question Time in Senato ha sottolineato l’importanza di ammorbidire i prezzi dell’di queste ultime settimane, e di riflettere sul passaggio al libero mercato per gli utenti.Non si è fatta attendere la replica di Assoutenti, con il presidente Gabriele Melluso che ha chiesto misure urgenti per contrastare ulteriori rialzi in bolletta, e per aiutare i cittadini a risparmiare sulle forniture energetiche. Vediamo nel deti due interventi.annuncia ilcontro il caroIlitaliano ha annunciato di voler affrontare concretamente la questione dei prezzi elevati dell’che hanno gravato sulle tasche dei consumatori nelle ultime settimane.