Biccy.it - Tadeo e Sthefany, fuga a Temptation Spagna: conduttrice furiosa

La Isla de Las Tentaciones continua a regalare immense gioie, perché dopo le corna che Montoya e Anita si sono fatti a vicenda – con tanto di scenate iper trash – poi lei ha baciato l’amicae lui ha fatto lo stesso conCorrales Garrido. E propriosono stati i protagonisti della nuova puntata diIsland, con un colpo di scena che ha spiazzato anche laSandra Barneda.trasgrediscono le regole a La Isla De Las Tentaciones.e il fidanzato ieri hanno avuto un privilegio, si sono potuti vedere a distanza di qualche metro e tra di loro solo un grosso vetro, alla coppia infatti è stato concesso di comunicare a gesti, ma senza proferire mezza parola. Tra gestacci (entrambi mimavano atti osceni per far capire di aver visto le rispettive corna) e sbuffate, alla fine i due si sono dati allae sono scappati sulla spiaggia, mentre laha iniziato a rincorrerli: “Fermatevi immediatamente! Avete appena infranto le regole, avete avuto un privilegio, non potete fare questo è contro il regolamento!”All’inizio il 31 enne ha insultato la sua compagna: “Sei solo una sporca bugiarda, una falsa, io ho visto tutto, non voglio più sapere nulla di te“.