Calciomercato.it - Svolta Theo Hernandez: “Futuro lontano dal Milan” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’annuncio durante ‘Zona Rossonera’, trasmissione sul canale Youtube di Calciomercato.itNel corso di questa stagione è stata una delle note più deludenti in casae per le sue prestazioni è finito spesso sul banco degli imputati. E ildisembra essere un punto interrogativo. Il contratto del difensore scadrà a giugno del 2026 e ancora non arrivano segnali in merito al rinnovo., dubbi sulla permanenza di(LaPresse) – Calciomercato.itUn argomento di cui si è parlato anche nel corso di ‘Zona Rossonera’, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Francesco Letizia ha sottolineato come il francese debba meritarsi il rinnovo, mentre il collega Giovanni D’Elia ha espresso tutti i suoi dubbi in merito ad una permanenza del transalpino.