Lanazione.it - Svastiche e offese: "Attacco inaccettabile"

"Si tratta di un vilea chi difende le donne vittime di violenza". Non usa mezze parole Gianluca Quaglierini, segretario del partito di Rifondazione Comunista di Follonica, andando dritto al cuore del problema. Obiettivo del rappresentante della sinistra follonichese, sono le scritte antisemite, corredate da, che sono comparse qualche giorno fa nella bacheca del Punto di Ascolto Antiviolenza, che si trova a Follonica, nella centralissima piazza del Mercato Coperto. Un atto vandalico "preciso", che ha voluto colpire un’associazione no profit che cerca di aiutare le donne che sono vittime di violenza non solo fisica ma anche psicologica. "Quanto accaduto a Follonica sulla bacheca del Punto di Ascolto Antiviolenza Follonica - Associazione Olympia de Gouges è- ha iniziato Quaglierini Non lo si può definire una ragazzata e non lo si può derubricare ad un gesto di una persona sconsiderata che non sapeva cosa fare.