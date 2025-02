Thesocialpost.it - Suv travolto da un treno in corsa, l’incidente è spaventoso: impatto violentissimo

Momenti di vero e proprio terrore a Layton, negli Stati Uniti, per il proprietario di un SUV che la ssettimana è stato colpito da unpasseggeri della Utah Transit Authority (UTA). Il conducente, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo pochi istanti prima dell’, come riportato da Fox News. Le immagini dell’accaduto, riprese dalle telecamere, sono spaventose.La sequenza mostra ilprocedere a velocità sostenuta verso un passaggio a livello. Il clacson risuona insistente mentre un SUV bianco blocca parzialmente la via ferrata. Nonostante i tentativi di frenata, il convoglio non riesce a evitare la collisione, distruggendo la vettura.Le riprese delle telecamere di sicurezza rivelano un’altra angolazione della scena. Il SUV, avvicinandosi al passaggio a livello, viene spinto da un pickup bianco che lo segue, costringendolo a superare la sbarra ormai abbassata e le luci rosse lampeggianti.