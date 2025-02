Thesocialpost.it - Superenalotto, 5+1 centrato: una vincita da 500mila euro

: Un fortunato giocatore centra un 5+1 da oltre mezzo milione diNell’estrazione deldi giovedì 13 febbraio 2025, un fortunato giocatore ha conquistato un premio da ben 546.362grazie a un 5+1. Laè stata ottenuta tramite la Bacheca dei Sistemi, un metodo di gioco che permette ai ricevitori di condividere giocate sistemistiche e suddividerle in quote, rendendo più accessibile la partecipazione a sistemi complessi.Nessun “6”: il jackpot continua a salireAnche in questa estrazione, nessun giocatore hail fatidico “6”, facendo così lievitare il jackpot oltre i 72 milioni di. L’ultimacon il massimo punteggio risale al 15 ottobre 2024, quando un fortunato giocatore di Riva del Garda, in provincia di Trento, si aggiudicò un premio di 89,2 milioni di