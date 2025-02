Supercoppa e Triplete | festa in Regione per Roma Femminile e ASD Roma 1927 Futsal

Leggi su Ilfaroonline.it

LaLazio ha celebrato, con una cerimonia ufficiale presso la Sala Mechelli, nella sede del Consiglio, le straordinarie imprese sportive che hanno visto protagoniste due eccellenze dello sport capitolino: la prima squadradella AS, vincitrice dellaItaliana, e la ASD, che con la sua Under 19 maschile ha scritto una pagina storica conquistando il(Coppa Italia, Scudetto eItaliana).Una vera e propriadai colori giallorossi. All’evento hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, l’assessore allo Sport Elena Palazzo, il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola. Per la ASCalcioil direttore Sportivo Gianmarco Migliorati; per la ASDil presidente Andrea Verde e il direttore Generale Alessandro Angelucci.