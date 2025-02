Suoni in Verno | festival musicale a Terni

Leggi su Funweek.it

Valorizzare il territorio e dare spazio alle nuove generazioni di artisti attraverso l’organizzazione di eventi innovativi. Sono questi gli obiettivi delinche quest’anno rinnova la sua presenza acon due giornate ricche di musica – 28 febbraio e 1° marzo – che si svolgeranno presso la Spazio eventi Ponga e un’anteprima il 25 febbraio presso la Biblioteca comunale di. L’evento è organizzato da due realtà attive nel panorama culturale cittadino comein Chiostro e Degustazioni Musicali che hanno alle spalle quattro anni di coordinamento alBaravai – Anfiteatro Romano e al Fat Art Club. Inoltre non mancherà il supporto di alcune importanti realtà territoriali sensibili a queste iniziative: una su tutte la Fondazione Carit che rinnova il sostegno alla manifestazione per il terzo anno consecutivo, ma anche realtà come Roba da Malti, Holyfood – Genuino Market, Rolando Cafè e Generali Corso del Popolo.