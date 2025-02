Panorama.it - Sull'Ucraina Trump guarda al Medio Oriente

Si prepara una svolta diplomaticaa crisi? Mercoledì, Donaldha reso noto di aver avuto una telefonata “altamente produttiva” con Vladimir Putin. Il presidente americano ha fatto sapere di aver concordato con l’omologo russo che i negoziati inizino “immediatamente”. Successivamente,ha avuto anche un colloquio con Volodymyr Zelensky, il quale ha auspicato una “pace affidabile e duratura”. L’inquilino della Casa Bianca ha quindi incaricato il segretario di Stato, Marco Rubio, il direttore della Cia, John Ratcliffe, il consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, e l’inviato americano per il, Steve Witkoff, di guidare la delegazione americana per i colloqui di pace. Non sembra invece che farà parte del team negoziale l’inviato statunitense per l’, Keith Kellogg, il quale - secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato - dovrebbe visitare comunque Kiev nei prossimi giorni.