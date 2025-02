Gqitalia.it - Sull'orlo del baratro con Jeremy Strong

Quando <>Jeremyha accettato di interpretare in The Apprentice – Alle origini di Trump il ruolo di Roy Cohn, il cacciatore di streghe del senatore Joseph McCarthy, un uomo abbronzato tutto l'anno che collezionava rane ornamentali e ha insegnato a Donald Trump tutto il necessario per sferrare attacchi, negare e mentire di fronte all’evidenza, non avrebbe mai immaginato di assistere alla rielezione del vecchio Presidente. Non era proprio questo il punto; il progetto non era stato concepito come una polemica politica. Secondo lui, si trattava di una storia alla Frankenstein: uno studio del personaggio <>Sull>a creazione di un “mostro”.non si aspettava che ci saremmo trovati a parlare nell'angolo di un cocktail-bar chiuso a Covent Garden, a Londra, poche settimane dopo il secondo insediamento di Trump.