Sul palco di Sanremo 2025 c’è Samuele Parodi il bambino che sa tutto del Festival | ecco perché e chi la famosa mamma

Tra gli ospiti della terza puntata deldi– oggi, giovedì 13 febbraio – c’è anche, ilfamoso come il “logo di”. Come riportato nella scaletta minuto per minuto, il suo ingresso è previsto poco prima delle 21:30. Classe 2013,è un giovanissimo ed espertissimo di. Nato a Zafferana Etnea (Catania), è il figlio dell’attrice Marica Coco. Miss Cinema nel 1992, Coco ha recitato in diversi film per il cinema: da “A spasso nel tempo” di Vanzina fino a “La terza madre” di Dario Argento. In tv, invece, potreste averla vista interpretare ruoli in “Don Matteo 3“, “La squadra” o anche “Carabinieri 6”.Sul suo profilo Instagram, Marica – che ormai da diversi anni è la responsabile eventi di un’agenzia con sede a Roma, come documentato sul suo profilo LinkedIn – pubblica spesso contenuti con il figlio: “Amore infinito, tu mi fai muovere il mondo.