Su Parodi un plotone d’esecuzione E lui si giustifica con i colleghi | vi giuro la riforma non mi piace

Magistrati in fermento, correnti impazzite e toghe militanti sulle barricate contro il neopresidente dell’Anm, Cesare. Si annunciano giornate molto complicate (“non ci dormo la notte”) per il successore di Santalucia alla guida dell’Associazione nazionale magistrati. Sul procuratore aggiunto a Torino si è scatenato a tempi di record ildei giudici pasdaran per aver osato pronunciare la parola dialogo con Palazzo Chigi. È bastato l’annuncio di una timida apertura al governo, la richiesta di un incontro con il proposito di interrompere la guerriglia delle ultime settimane, prontamente accolto dalla premier Giorgia Meloni, per vedere mezzo sindacato, dietro le toghe di Magistratura democratica, partire all’attacco del magistrato, per intelligenza con il nemico. Trattasi della richiesta di un incontro, non di una resa incondizionata all’odiataNordio.