Lanazione.it - Studenti e musica. In Valdarno un binomio vincente

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 febbraio 2025 – E' in moto la macchina organizzativa per la quarta edizione di “RISVA insotto le stelle” e che si terrà sabato 14 giugno, ore 21, in Piazza Marsilio Ficino a Figline. L'evento è stato presentato ieri mattina a Palazzo Pretorio, alla presenza del Sindaco Valerio Pianigiani, degli assessori Arianna Guarnieri e Dario Picchioni, dei dirigenti dell'ambito territoriale della Provincia di Arezzo e di Firenze Lorenzo Pierazzi e Susanna Pizzuti, del direttore artistico Andrea Turini, del direttore dell'ensemble orchestrale Massimo Melani, del direttore del coro Alessandro Papini, del Maestro del Coro Mirio Cosottini, del Maestrocon tecnologie digitali Paolo Corsi e dei dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto “RISVA in”. Dal 2021 a oggi la Rete RISVA.