Ilrestodelcarlino.it - Studentessa travolta dal bus a 14 anni al terminal di Novellara

(Reggio Emilia), 13 febbraio 2025 - Ancora un incidente nel piazzale della stazione ferroviaria di, dove in mattinata si è rischiato nuovamente il dramma, quando unadi 14, abitante in loco, si è ritrovata con la gamba sinistra sotto la ruota anteriore destra di un autobus di linea. E’ accaduto verso le 7 al momento di caricare gli studenti che dovevano recarsi alle scuole superiori a Correggio e Carpi. Appena prima che fossero aperte le porte, come spesso capita aidei bus, un folto gruppo di studenti si è avvicinato velocemente al mezzo pubblico, che però era ancora in manovra in attesa di fermarsi. Forse una spinta accidentale o una perdita di equilibrio hanno provocato l’incidente. Sono intervenuti ambulanza, automedica e polizia locale. Dopo le prime cure laè stata trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio per far fronte a un grave trauma ortopedico alla gamba sinistra.