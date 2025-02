Ilgiorno.it - Stretta sulla movida. Blitz nei posti caldi del fine settimana. Denunce e sanzioni

Leggi su Ilgiorno.it

Otto persone denunciate: è questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Gallarate (con l’ausilio dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Varese e del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Milano), per contrastare i fenomeni legati alladela Sesto Calende. I militari della stazione locale, supportati da quelli delle stazioni limitrofe e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito controlli su tutto il lungofiume e nei luoghi più gettonati della cittadina sestese che ormai è diventata un punto di riferimento per i giovani da tutti i comuni vicini, sia della sponda lombarda sia di quella piemontese per trascorrere le serate. I carabinieri hanno identificato oltre 50 persone, nel corso dell’attività di controllo certosina sono stati identificati due giovani, un italiano e uno straniero, trovati in possesso di oggetti atti ad offendere nascosti all’interno delle rispettive autovetture.