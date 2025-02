Movieplayer.it - Strange Darling: una prospettiva di genere per una storia tanto vera quanto falsa

Leggi su Movieplayer.it

JT Mollner ha nicchiato sulle ispirazioni avute per il suo folgorante thriller. Eppure, la sceneggiatura sembra effettivamente rifarsi a numerosi episodi di cronaca, sfruttati per creare un climax cinematografico di grande impatto. Al cinema. Fosse uscito negli anni Cinquanta o Sessanta, l'avremmo sicuramente studiato all'Università. Sarebbe diventato uno dei capisaldi delladel cinema, avrebbe fatto scuola e, probabilmente, il regista sarebbe diventato uno dei più citati, per la sua avanguardia tecnica e narrativa. Perché vedendodi JT Mollner non può non venirci in mente Rapina a mano armata di Kubrick, uno di quei quattro o cinque film che ogni professore di linguaggio cinematografico tiene sotto il cuscino. Mollner, alla sua opera seconda dopo un dimenticabile western del 2016 (Outlaws and Angels), sceglie - come Kubrick nel capolavoro del 1956 - una .