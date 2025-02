.com - Strange Darling, recensione: un ragazzo incontra una ragazza, e il sangue scorre a fiumi

Leggi su .com

La nostradi, opera seconda di JT Mollner divertente (ma non così sorprendente) su manipolazione e controllo dei sentimenti e dello sguardo, con una conturbante e acida Willa Fitzgerald e un glaciale Kyle Gallner oltre al ritorno di Barbara HersheySepotesse parlare urlerebbe pulp a pieni polmoni, a partire ovviamente da Quentin Tarantino e passando per i vari Walter Hill, Sam Peckinpah e Robert Aldrich. Però l’opera seconda di JT Mollner è anche legata a piene mani allo zeitgeist contemporaneo, perché in fondo parla di quel tema e di quegli argomenti ormai tanto cari alla sensibilità attuale: tossicità delle relazioni, controllo ,manipolazione emotiva e in questo caso anche di sguardo e di narrazione. Lo fa però con un twist (neanche così sorprendente se si fa attenzione ai segnali precedenti) che arriva proprio sul midpoint, a metà spaccata, e che rovescia le prospettive sui personaggi dei bravi Willa Fitzgerald e Kyle Gallner.