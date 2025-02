Europa.today.it - “Strange Darling” è un film molto ambiguo

Una ragazza insanguinata e tumefatta corre per i boschi. Un uomo, armato di un enorme fucile, la insegue. Lei scappa, lui spara. Lei fugge in macchina, lui a tavoletta dietro con il pick-up. La dinamica sembra chiara. O forse no? "",scritto e diretto da JT Mollner, parte.