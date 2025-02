Bolognatoday.it - Strade cedono e si allagano, opposizione all'attacco: "Ricordatelo alle urne"

Leggi su Bolognatoday.it

“E’ ora che i bolognesi passino dparole ai fatti e finiscano di lamentarsi per gli ennesimi allagamenti accorsi in Via Lame". Così il consigliere della Lega, Giulio Venturi commenta i fatti di questa notte, ovvero l'acqua che ha invaso la strada in via Lame e via Riva Reno, a causa, secondo.