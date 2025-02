Lanazione.it - Strade allagate, alberi caduti e fiumi in piena: in Maremma il maltempo picchia duro

Grosseto, 13 febbraio 2025 – Notte di paura in provincia di Grosseto per il. A Orbetello tra le 21 e le 4 del mattino sonooltre 109 millimetri di pioggia. Disastro a Talamone dove il mare ha rovesciato due barche nel porto. Sopralluoghi nella zona di Fonteblanda per l'aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule. Alle 4 di notte è entrato in azione il Serviziotorrente Osa che ha superato le due soglie di allarme. La Misericordia ha presidiato Fonteblanda, Talamone, Osa, Bagnacci, La Marta, Querciolaie, la Croce rossa Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo e Ansedonia. Bomba d'acqua anche nella zona di Gavorrano dal bivio della Menga a Potassa, Sul posto sono intervenute subito due squadra della Vab che hanno chiuso i sottopassi della ferrovia di San Giuseppe, bivio della Menga e bivio di Ravi.