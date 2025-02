Sport.quotidiano.net - Stosa Virtus verso l’esordio con fiducia. Evangelisti: "Più testa, meno istinto"

Mancano pochi giorni all’inizio della seconda fase in serie B interregionale dove laavrà a disposizione 12 partite per provare a centrare la salvezza diretta senza passare dai play-out. I rossoblù si affacciano a questo nuovo girone in terza posizione provvisoria potendo contare sui 12 punti portati in dote dagli scontri diretti della prima fase e per evitare le forche caudine dei play-out dovranno conquistare una delle prime 3 posizioni della classifica al termine delle 12 gare in programma. Davanti ai rossoblù ci sono Don Bosco Crocetta a 16 e Mens Sana a 14, ma tra quota 12 e 10 troviamo un gruppone composto da ben 7 squadre. A presentare il prossimo play in out è il coach rossoblù Marco(nella foto): "Sta per iniziare la seconda fase – commenta l’allenatore della– dove troveremo squadre molto diverse rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora.