Storie Italiane, il contagio da Sanremo 2025: movimenti clamorosi nel daytime di Rai 1

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Il talk di Eleonora Daniele, reduce dal triste episodio dell'aggressione con degli spari subita dalla sua troupe mentre stava girando immagini e servizi sui fratellini maltrattati, ha sterzato sudedicando una buona parte della puntata di lunedì al Festival. Nonostante fosse un episodio di durata inferiore, data la messa in onda dello Speciale Tg1 sulla Commemorazione del Giorno del Ricordo, la conduttrice ha toccato il 20% di share con quasi 1 milione di telespettatori: buonissimi ascolti che, in primis, confermano l'ottima media del format di Rai 1, in secondo luogo hanno ancor più valore per i pubblicitari poiché a fornirli è un contenitore di cronaca/attualità credibile e radicato sui territori.