Oasport.it - Storica Miriam Vece! Un’italiana in semifinale nella velocità individuale agli Europei su pista!

Giornata super per l’Italiadi ciclismo sudi Zolder.trova forse la prestazione migliore di tutta la carriera: la sprinter azzurra è infatti giunta innel torneo die domani si giocherà le mede.La classe 1997 aveva già colto un podio continentale, nel 2020 a Berlino, ma in una specialità come i 500 metri da fermo che spesso e volentieri ha un valore assoluto minore rispetto alla sprint.Oggi la lombarda è stata fenomenale: settimo posto nelle qualifiche, poi le vittorieottavi con la tedesca Clara Shneider e ai quarti l’impresa, alla bella, sulla neerlandese Hetty van de Wouw. Domani inla sfida alla britannica Rhian Edmunds: sognare non costa nulla.