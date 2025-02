Ilfattoquotidiano.it - Stop agli investimenti nel Psg: il Qatar avverte Al-Khelaïfi dopo la sua incriminazione nel caso Lagardère. “Stufi di questi soprusi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilha minacciato di fermare gliin Franciache lo scorso 5 febbraio il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, è stato incriminato con l’accusa di complicità in abuso di potere, complicità nell’acquisto di voti e attentato alla libertà di voto nell’ambito delLagardere. Il 51enne avrebbe utilizzato la sua influenza per convincere il fondo sovrano dell’emirato QIA, all’epoca azionista di maggioranza del gruppo Lagardere, a cambiare posizione nel 2018 in una disputa interna sulla governance del gruppo stesso, in cambio di una commissione. Questaha avuto conseguenze a Doha, dove il presidente del club parigino si trova da ieri sera.L’emittente Bfmtv sostiene, infatti, che l’irritazione delle autorità dell’emirato sia tale da spingerle a minacciare di ritirare i loroin Francia.